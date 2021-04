Hongkong (ots/PRNewswire) - Soulmia erhielt seit seinem Start als Online-Fast-Fashion-Marke viel Lob, vor allem für seine GRAPHIC-Serie. Zur Feier des Welt-Grafiker-Tags startet Soulmia am 21. April 2021 ein Shopping-Festival.Soulmia ist ein Online-Fast-Fashion-Label, das Kleidung mit Grafiken anbietet, die durch ihre besondere Originalität hervorstechen. Zur Feier des Welt-Grafiker-Tags hat Soulmia eine Preisaktion für seine GRAPHIC-Serie angekündigt, die vom 21. bis zum 27. April 2021 laufen wird.Der 27. April wurde 1995 vom internationalen Grafikverband zum Welt-Grafiker-Tag erklärt. Das Festival ist eine Gelegenheit, die wichtige Rolle zu unterstreichen, die Grafiken weltweit in der Gesellschaft und im Austausch zwischen verschiedenen Kulturen spielen.Erfahren Sie mehr über das Soulmia Graphic Shopping Festival auf https://bit.ly/3e84L6M.Die Graphic-Serie ist der Bestseller der Marke und ist mit seinen Tier- und Slogan-Prints extrem populär bei den Kunden. Die Marke hat die Serie in verschiedene Kleidungskategorien erweitert, darunter T-Shirts, Crop Tops, Tank Tops, Bademode, Kleider und Hoodies.Mit dem Markenslogan "Yoursoulf Zone" will Soulmia die Nachricht vermitteln, dass jeder sich trauen soll, sein wahres Selbst mit Stil auszudrücken. Die Marke möchte, dass Kunden ihre Produkte nutzen, um ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Die verschiedenen erhältlichen Grafiken auf der Kleidung von Soulmia enthalten oft Nachrichten, die Kunden dabei helfen, ihren wahren Lebensstil auszudrücken.Seit seiner Gründung will das Unternehmen seinen Kunden die Botschaft vermitteln, dass es beim Anziehen darum geht, modisch und bequem durch den Alltag zu gehen. Alle T-Shirts enthalten einen Baumwollanteil von über 80 Prozent, so dass sie Stil mit angenehmen Hautgefühl verbinden.Als junge Marke ist Soulmia bestrebt, den Kunden komfortable und stilvolle Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Bis jetzt ist die GRAPHIC-Serie in mehr als 3.500 Styles erhältlich und jede Woche kommen 200 Styles dazu. Soulmia ist der ultimative One-Stop-Shop für Fashionistas, die kostengünstige Mode suchen, mit der sie ganz sie selbst sein können.Informationen zu Soulmia:Soulmia ist eine Online-Modemarke mit dem Anspruch, die Lücke zwischen Modetrends und Alltagskomfort zu schließen. Die hochwertigen und kostengünstigen Produkte der Marke sind in mehr als 40 Ländern und Regionen erhältlich. Soulmia bietet seinen Kunden rund um den Globus verschiedene Designs für einen lässigen Lebensstil.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490270/World_Graphic_Day_Banner.jpgPressekontakt:Simon +86 13708206006 business@soulmiacollection.comOriginal-Content von: Soulmia, übermittelt durch news aktuell