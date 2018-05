"Soul Chain: Sharon Eyal und das Ballett der Beats" in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 26. Mai 2018, 22.00 UhrErstausstrahlungSharon Eyal ist eine Ikone des zeitgenössischen Tanzes. In ihrerneuesten Produktion "Soul Chain" verbinden sich mal geschmeidige, malabrupte Bewegungen mit treibenden Techno-Beats zu einem Tanz vongroßer physischer Wucht. Ein mitreißendes und elektrisierendesGesamtkunstwerk rund um das Thema Liebe und Sehnsucht. In seinerDokumentation "Soul Chain" nähert sich Andreas Morell über das Stückden Tänzern und Sharon Eyal selbst - zu sehen am Samstag, 26. Mai2018, 22.00 Uhr, in 3sat.Die international gefeierte israelische Choreografin Sharon Eyalhat "Soul Chain" eigens für das Tanzensemble "tanzmainz" des MainzerStaatstheaters entwickelt. Bei dem Hochleistungstanz bewegt sich diegleichförmig scheinende Masse mit exzentrischen Bewegungen - nurvereinzelt tritt ein Individuum aus der Masse aus und geht seineneigenen Weg. So wird der Kontrast zwischen dem Einzelnen und derGruppe sichtbar.In der Dokumentation werden mit dynamischen Kameraeinstellungeneinzelne Tanzsequenzen der Choreografie aufgelöst, Details undPerspektiven gefunden, die neu und anders sind. Die Bewegungen derTänzer werden emotional erlebbar und "Soul Chain" damit als Tanzstückspürbar gemacht. Ensemblemitglieder erzählen von der Arbeit mit derChoreografin, den körperlichen und seelischen Herausforderungendieses intensiven Stücks. In den persönlichen Begegnungen mit SharonEyal in Tel Aviv taucht der Film in ihre Welt ein und versucht, einenZugang zu ihrer Arbeitsweise zu finden.Zusammen mit ihrem Partner Gai Behar kreiert Sharon Eyal seitJahren nicht nur Stücke für ihre eigene Kompanie "L-E-V", sondernauch für andere Tanzensembles weltweit. Zu ihrem festen Team gehörtauch der Musiker und DJ Ori Lichtik, der mit seinenKlangkompositionen maßgeblich die Tanzstücke Eyals mitgestaltet. DieChoreografin wurde in Jerusalem geboren, heute lebt und arbeitet siein Tel Aviv. Über zwanzig Jahre lang tanzte und choreografierte siefür die berühmte israelische "Batsheva Dance Company" unter OhadNaharin."Soul Chain" als Video-Stream und weitere Informationen im3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/wRQ/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/soulchain3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell