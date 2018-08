Sotheby`s-Europa-Chef erkennt ernsthafte Bieter am Blick

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Der Europa-Chef des Auktionshauses Sotheby`s, Philipp Herzog von Württemberg, erkennt ernsthafte Bieter am Blick. "Der ist viel fordernder, das ist unbeschreiblich. Dieses: Ich will mein Stück. Das sagt jeder schon vorher, mein Stück", sagte er dem "Zeitmagazin".

Als Auktionator wisse man genau, wo die Käufer sitzen. "Da ist schon eine Choreografie dahinter", sagte von Württemberg weiter. Sotheby`s hat Auktionszentren in New York, London, Paris, Genf und Hongkong. Rund 300 Experten betreuen nach eigenen Angaben etwa 70 Sammelgebiete.

Foto: über dts Nachrichtenagentur