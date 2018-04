Sotera Health LLC erklärt seine Absicht, Nordions Segment für medizinische Isotope an BWXT zur veräußern

Nordion kann nun dem globalen Geschäft für Gammatechnologiegrößere Aufmerksamkeit schenken und stärkt damit das Engagement vonSotera Health für die Gewährleistung der globalen Gesundheit(Safeguarding Global Health(TM)).Broadview Heights, Ohio (ots/PRNewswire) - Sotera Health LLC, derweltweit führende, vollintegrierte Beschützer der globalenGesundheit, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigenVereinbarung über den Verkauf des Segments für medizinische Isotopeseines Geschäftsbereichs Nordion an eine Tochtergesellschaft von BWXTechnologies, Inc. (BWXT) bekannt. Diese Transaktion wird einePlattform zur Beschleunigung des Wachstums beider Unternehmenschaffen."Der weltweite Bedarf für Gammatechnologie ist drastischangestiegen, seit die Sterilisierungsanforderungen für medizinischeund nichtmedizinische Anwendungen sich aufgrund zunehmender globalerRegulierung und steigender Anforderungen für dieGesundheitsversorgung vervielfacht haben", sagt Michael Petras, ChiefExecutive Officer von Sotera Health. "Diese Akquisition wird BWXT mithochqualifizierten Mitarbeitern und spezialisierten Anlagen, die alsdie besten in der Branche gelten, den Einstieg in den Bereichmedizinische Isotope ermöglichen. Als weltweit einzigervollintegrierter Anbieter betriebskritischer Dienstleistungen für dieGesundheitsversorgung ist Sotera Health hocherfreut über diezusätzliche Wertschöpfung, die Nordion unseren Gammakunden sowieunseren Best-in-Class-Unternehmen, Sterigenics und Nelson Labs,bringen wird."Mit dieser Vereinbarung erwirbt BWXT im Prinzip Nordions gesamteKapitalwerte im Bereich medizinische Isotope, einschließlich desradiochemischen Betriebs und der Vertragsherstellung in Kanata sowieder Anlage für medizinische Isotope in Vancouver in der kanadischenProvinz British Columbia.Beide Unternehmen setzen ihren Betrieb in Nordions hochmodernerlizenzierter Anlage in Kanata in der kanadischen Provinz Ontariofort. Bei der Übergabe werden ca. 150 Mitarbeiter zu BWXTüberwechseln."Nordion wird seinen Schwerpunkt weiterhin auf eineWachstumssteigerung im Bereich Gammatechnologien legen,einschließlich Cobalt-60 für industrielle und medizinischeAnwendungen. Dies passt perfekt zum allgemeinen Motto von SoteraHealth, Safeguarding Global Health(TM) (Gewährleistung der globalenGesundheit)", sagt Kevin Brooks, Präsident von Nordion.Informationen zu Sotera Health:Sotera Health (http://www.soterahealth.com/) LLC ist zusammen mitseinen Geschäftseinheiten der weltweit führende, vollintegrierterBeschützer der globalen Gesundheit. Mit einer vereintenwissenschaftlichen Erfahrung von über 500 Jahren gewährleistet dasUnternehmen die Sicherheit der Gesundheitsversorgung, indem es fürdie Branchen Medizintechnik, Pharma, Gewebe und Lebensmitteleinsatzkritische Dienstleistungen bereitstellt. Sotera Healthbetreibt über 61 Einrichtungen in 13 Ländern. Das Unternehmenbeschäftigt weltweit mehr als 2.600 Mitarbeiter und erreicht jährlichüber 180 Millionen Menschen in aller Welt. Sotera Health betreutweltweit mehr als 5.000 Kunden, darunter 75 der 100 führendenMedizintechnikhersteller.Sotera Health ist über seine drei Best-in-Class-Unternehmen -Nelson Labs(TM) (https://www.nelsonlabs.com/), Nordion®(http://www.nordion.com/) und Sterigenics® (http://sterigenics.com/)- auf dem Markt vertreten. Seine Mission ist, die Sicherheit derGesundheitsversorgung tagtäglich zu gewährleisten. Nelson Labs bietetmikrobiologische und analytische Tests und Beratung, die seine Kundenbei der Entwicklung und Wartung von Sterilisationslösungen fürmedizintechnische Geräte, Gewebe/implantierbare Produkte und denPharma- und Biologikabereich unterstützen. Nordion ist der weltweitgrößte Anbieter von Cobalt-60, das im Gamma-Sterilisationsverfahrenverwendet wird, und von medizinischen Isotopen, die bei derDiagnostik und Therapie verschiedener Erkrankungen und Krebsarteneingesetzt werden. Sterigenics bietet umfassendeAuftrags-Sterilisations- und -Ionisations-Lösungen für die BranchenMedizintechnik, Pharma, Lebensmittelsicherheit undHochleistungsmaterialien.Sotera Health LLC befindet sich im Besitz derPrivate-Equity-Gesellschaften Warburg Pincus und GTCR. Erfahren Siemehr über Sotera Health unter soterahealth.com(http://soterahealth.com/), über Nelson Labs unter nelsonlabs.com(http://nelsonlabs.com/), über Nordion unter nordion.com(http://nordion.com/) und über Sterigenics unter sterigenics.com(http://sterigenics.com/).Kontakte: Paul MonlezunPublic Affairs Advisors613-222-7184paul.monlezun@publicaffairsadvisors.comKristin A. GibbsChief Marketing OfficerSotera Health LLCkgibbs@soterahealth.com440-262-1412Original-Content von: Sotera Health, übermittelt durch news aktuell