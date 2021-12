Sorrento Therapeutics-Aktie: Wie weit reicht die Kraft der Bullen?

Durch diese dynamische Aufwärtsbewegung wurde der größte Teil der seit Ende November zurückgelegten Abwärtsstrecke bereits wieder aufgeholt. Ausgehend von einem Tief bei 4,69 US-Dollar, das am 6. Dezember ausgebildet worden war, stieg der Wert in dieser Woche wieder auf ein Hoch bei 6,14 US-Dollar an.

Nun gilt es, den Anstieg mit einem Vorstoß bis an den 50-Tagedurchschnitt bei 6,53 US-Dollar



