Sorrento Therapeutics Aktie: Aktie scheint einen bullischen fallenden Keil zu bilden!

Sorrento Therapeutics Inc. (NASDAQ:SRNE) Aktien verloren am Montag ohne ersichtliche Erklärung an Boden. Die Aktie war Trending auf StockTwits.

Sorrento Therapeutics fiel um 7,59% auf $6,94 bei Börsenschluss.

Sorrento Tages-Chartanalyse

Der Tages-Chart zeigt, dass die Aktie in einem Kanal handelt und ein fallendes Keilmuster zu bilden scheint.

Die Aktie handelt in einem Channel mit Unterstützung nahe der $6-Marke.