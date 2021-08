Sorrento-Aktie: Wahnsinnst Neuigkeiten!

(NASDAQ:SRNE) hat mit demeine Optionsvereinbarung über die Exklusivrechte an hochwirksamen Hauptproteaseinhibitoren (MPro) gegen SARS-CoV-2 geschlossen. Diese jüngste Vereinbarung stärkt das Portfolio von Sorrento an präklinischen und klinischen therapeutischen Kandidaten, die auf COVID-19 abzielen. Gemäß den Vertragsbedingungen hat Sorrento eine exklusive Option auf die Lizenzierung von Patenten, die die MPro-Inhibitor-Wirkstoffkandidaten abdecken. Die MPro-Inhibitoren haben in präklinischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!