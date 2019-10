Die Sorgen einer Näherin in Kambodscha - ein Dokumentarfilm der Mekong Future Initiative

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Erwägungen der Europäischen Kommission Kambodscha dasHandelsabkommen "Everything But Arms" (EBA) zu entziehen sorgen inder einfachen Bevölkerung für existentielle ÄngsteBrüssel und Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - Seit derBekanntgabe der Europäischen Kommission, Kambodscha möglicherweiseden Handelsstatus "Everything but Arms" (EBA) zu entziehen, habenrund 800.000 Näherinnen und Näher Existenzängste.In einem kurzen, dokumentarischen Film ermöglicht dergemeinnützige Think-Tank Mekong Future Initiative Einblick in denLebens- und Arbeitsalltag einer Näherin, sowie die Ängste über ihreZukunft, über die im Europäischen Parlament entschieden wird.Die Auswirkungen einer EBA-Aufhebung würde vor allem die einfacheBevölkerung treffen, da diese zu einem Großteil im Textilsektor tätigist. Dieser wäre besonders betroffen, sollte die EU den EBA-Statuswiderrufen. Eine Näherin unterhält mit ihrem Gehalt bis zu vierFamilienmitglieder - es wären also weit mehr als die 800.000Textilarbeiter betroffen. Kambodscha hat sich in den letzten 25Jahren seit Ende des Bürgerkrieges schnell positiv entwickelt, auchmit Unterstützung der EU. Die Sorge der Wirtschaft und derBevölkerung ist es nun, dass dieser Fortschritt durch einenEBA-Entzug zunichte gemacht wird.EBA hat es Kambodscha bisher ermöglicht, Produkte (außer Waffen)tariffrei zu exportieren. Dass keine Zölle und Einfuhrkontingenteanfallen, machte den Import von Textilien, Schuhen und Fahrrädern ausdem südostasiatischen Land besonders attraktiv für europäischeStaaten.Aufgrund festgestellter Missachtungen im Bereich Menschen- undArbeitsrechte hat die EU davor gewarnt, dass sie Kambodscha diesenStatus widerrufen werde, sofern sich die Umstände im Land nichtändern werden.Über die Mekong Future Initiative (MFI)Die Mekong Future Initiative ist eine gemeinnützige Organisation,ein Kollektiv von Unternehmern, Geschäftsleuten und Investoren. Zielder NGO ist es, Handel, Investitionen und Unternehmertum zu fördern,um den Bürgern der Mekong-Region bessere Lebensstandards zuermöglichen und Perspektiven zu bieten.MFI wurde 2019 ins Leben gerufen, um das Wirtschaftswachstum derRegion durch Entwicklungsinitiativen zu fördern und vor allem dieJugend durch verbesserte Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zuunterstützen und gemeinsam mit ihnen der Mekong-Region zu einerstabilen Zukunft zu verhelfen.Gründer der Initiative ist Rithy Sear, ein kambodschanischerUnternehmer, der während des unterdrückenden Regimes der Roten Khmerund später als Flüchtling im Kambodschanisch-Vietnamesischen Kriegaufwuchs. Er arbeitete für die UN, bevor er nach Kambodschazurückkehrte um sein Land wieder mit aufzubauen.