Sorge wegen des Coronavirus Ruhe bewahren Jemima Wittig

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizierthaben, steigt täglich. Mindestens vier Deutsche haben sich angesteckt. Allengeht es aber den Umständen entsprechend gut. Es gilt also, Ruhe zu bewahren undnicht in Panik auszubrechen. Wie befinden uns nicht, wie in den sozialen Mediengescherzt wird, in dem 2012 herausgekommenen Computerspiel Plague Inc., in demder Spieler die Menschheit mit einem Virus ausrotten will. Laut Expertenverläuft die Krankheit in der Regel mild, zum Teil solle man nicht einmalmerken, dass man sich infiziert habe. Und wenn doch, sind die Krankenhäuserdarauf vorbereitet. Viel gefährlicher ist ein Rassismus, der sich derzeitebenfalls im Internet offenbart. Dort berichten Menschen, dass sie sich aufgrunddes Infektionsrisikos von Asiaten fernhalten. Eine Frau mit vietnamesischenWurzeln schreibt, dass sie angefeindet werde: "Ich bin in Deutschland geboren.Es ist nicht witzig." Unter dem Schlagwort "Ich bin kein Virus" wehren sichinzwischen viele Asiaten, überwiegend aus französischsprachigen Ländern, aufTwitter. Anonym hatte dazu Anfang der Woche eine Französin asiatischerAbstammung aufgerufen. Inzwischen finden sich unter dem Hashtag"jenesuispasunvirus" tausende Beiträge, in denen Menschen von ihren Erfahrungenberichten. Manche Passanten legten sich demonstrativ den Schal um den Mund,andere würden beleidigend. "Dem Nächsten, der mich schräg ansieht, huste ich insGesicht", schreibt eine Nutzerin. Am Coronavirus sind Menschen gestorben, ja.Aber auch an gewöhnlichen Grippeviren sterben in jedem Jahr leider tausendeMenschen in aller Welt. Der Virus "Angst" kann noch schädlicher sein als dieLungenkrankheit selbst. Viren sind nicht rassistisch. Nehmen wir uns einBeispiel daran und sorgen besser für unseren Selbstschutz. In dem wir uns zumBeispiel regelmäßig die Hände gründlich waschen - und über den Umgang mitunseren Mitmenschen nachdenken.