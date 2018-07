Frankfurt am Main (ots) -- Mittelstand ist strukturell gesund, durchschnittlicheEigenkapitalquote liegt bei komfortablen 30 %- Lediglich 5 % der mittelständischen Unternehmen in Deutschlandverdienen zu wenig, um Zinsverpflichtungen zu erfüllen- Niedrigzinsen ohne messbare Folgen: Quote seit Jahren etwagleich- Investitionen und Produktivität der sogenannten"Zombie-Unternehmen" trotz schwacher Profitabilität auf Niveaudes gesamten MittelstandsIm deutschen Mittelstand liegen keine Anzeichen einer"Zombiefizierung" vor. Das zeigen erstmals Auswertungen auf Basis desKfW-Mittelstandspanels. Insgesamt gibt es derzeit nur vergleichsweisewenige Unternehmen mit kritischer Schuldentragfähigkeit, mit der sogenannte "Zombie-Unternehmen" in Verbindung gebracht werden: Rund167.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) konnten 2016 ihreZinsverpflichtungen nicht aus ihren operativen Gewinnen bestreiten.Das entspricht einem Anteil von 5 % an allen KMU. Diese Quote hatsich seit dem Einstieg in die Niedrigzinspolitik kaum verändert(2012: 6 %).Die Untersuchung von KfW Research zeigt auch:Investitionstätigkeit und Produktivität dieser Unternehmen bewegensich auf dem Niveau des gesamten Mittelstandes. Damit entsprechen sienicht den allgemein "Zombie-Unternehmen" zugeschriebenen Merkmalen.Ausgeprägt ist dagegen die niedrige Profitabilität. Der operativeJahresgewinn lag 2016 im Mittel unter 50 % der zu leistendenZinsaufwendungen. Diese Unternehmen können daher als finanzschwachbezeichnet werden. Im Durchschnitt des gesamten Mittelstands deckendie Erträge dagegen den sechsfachen Zinsbetrag.Große Mittelständler zählen häufiger als kleine KMU zu denfinanzschwachen Unternehmen: Rund jeder zehnte große Mittelständler(mehr als 50 Vollzeitäquivalent-Beschäftigte) zählt dazu, während derAnteil bei Kleinstunternehmen (< 5 Vollzeitäquivalent-Beschäftigte)nur bei 4 % liegt. Ein möglicher Grund für diesen Unterschied ist,dass vor allem größere Mittelständler das zuletzt günstigeFinanzierungsumfeld nutzten und höhere Kreditvolumina aufgenommenhaben.. Spiegelbildlich ist bei großen KMU der Anteil der Bankkreditean der Investitionsfinanzierung von 21 % im Jahr 2012 auf 28 % imJahr 2016 gestiegen. Die Ausweitung der Kreditfinanzierung führte zueinem Anstieg der Zinsverpflichtungen trotz insgesamt niedrigenZinsniveaus.Insgesamt zeigt sich der deutsche Mittelstand finanziell robust.Ein Grund dafür ist die in den vergangenen 15 Jahren deutlichgestiegene Eigenkapitalausstattung der deutschen KMU. Durcheinbehaltene Gewinne konnte ein finanzielles Polster geschaffenwerden, sodass die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Jahr 2016bei komfortablen 30 % lag. Spiegelbildlich dazu sank dieSchuldenquote der Mittelständler.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt dazu: "Diewirtschaftspolitische Debatte um eine "Zombiefizierung" derUnternehmen hierzulande scheint wohl überzogen. Die Anzahlbetroffener Unternehmen ist mehr als überschaubar und auch zuletzttrotz Niedrigzinsen nicht gestiegen. Gleichzeitig sehen wir beidiesen finanzschwachen Unternehmen keine Hinweise für ein Nachlassenbei Investitionen oder Produktivität. Es gibt also keine Anzeichen,dass sich Unternehmer auf den niedrigen Zinsen ausruhen. Gerade derMittelstand hat von den letzten Wachstumsjahren profitiert und iststrukturell gesund. Dennoch bleibt Schuldentragfähigkeit für jedenUnternehmer ein ernstes Thema."Der Fokus Volkswirtschaft von KfW Research "Sorge vorZombie-Unternehmen im Mittelstand unbegründet" steht unter diesemLink zum Download zur Verfügung: www.kfw.de/fokusPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell