Sopra Steria weitet Klimaschutzanstrengungen aus / Ziele zur Einhaltung der 1,5-Grad-Marke wurden angepasst / Science-Based-Targets-Initiative erkennt neue Ziele an

Paris, Hamburg (ots) - Die Sopra Steria Gruppe passt ihre Zielezur Verringerung von Treibhausgasemissionen an. Der Konzern reagiertdamit auf die Forderung der Vereinten Nationen nach einerUnterstützung der Regierungen durch die Wirtschaft bei der Bekämpfungdes Klimawandels und bei der Begrenzung der globalen Erwärmung auf1,5 Grad Celisus. Die Science-Based-Targets-Initiative (SBTi) hat dievon Sopra Steria überarbeiteten Ziele bereits bestätigt.Mit Anerkennung der Klimaziele von Sopra Steria wird dielangfristige Strategie als einer der führenden europäischen Anbieterfür digitale Transformation honoriert. Ökologische Nachhaltigkeitsteht im Konzern auf der Tagesordnung und ist in sämtlicheBetriebsabläufe, Lieferketten und Dienstleistungen für Kundenintegriert.Mit den neu definierten Zielen verpflichtet sich Sopra Steria bis2025 zur Senkung seiner absoluten Treibhausgasemissionen entsprechendden Verursachergruppen Scope 1 und 2 um 42 Prozent im Vergleich zumBasisjahr 2015. Die Scope 3-Treibhausgasemissionen, die durchGeschäftsreisen und Rechenzentren entstehen, sollen um 21 Prozentverringert werden.Das Reduktionsziel pro Mitarbeiter für Emissionen der Scopes 1, 2und 3 (Geschäftsreisen sowie Rechenzentren) liegt für das Jahr 2025und im Vergleich zum Basisjahr 2015 bei 48 Prozent. Aufgrund dieserstrengen Zielsetzung für 2025 sollte der Konzern auch seinelangfristige Verringerung der Emissionen pro Mitarbeiter um insgesamt85 Prozent im Jahr 2040, verglichen mit dem Basisjahr 2015,erreichen.Darüber hinaus verpflichtet sich Sopra Steria dazu, dass dieHauptlieferanten, die mindestens 70 Prozent derLieferkettenemissionen des Konzerns ausmachen, ihreTreibhausemissionen überwachen. Von 90 Prozent dieser Lieferantenwird darüber hinaus erwartet, dass sie ihreTreibhausgasemissionsziele bis 2025 umsetzen.Sopra Steria richtet seine Treibhausgasemissionsziele auf dieanspruchsvollere Grenze von 1,5 Grad Celsius aus.Konkret wird Sopra Steria als Teil der Strategie zur Umsetzungseiner Treibhausgasemissionsziele künftig Energie noch effizienternutzen, auf erneuerbare Energien umsteigen und Technologieneinsetzen, mit denen das Geschäftsreiseaufkommen verringert wird.Zudem wird die Management- und Technologieberatung insgesamtmöglichst kohlenstoffarm wirtschaften. 78 Prozent des vom Konzern imJahr 2018 verbrauchten Stroms stammte bereits aus erneuerbarenEnergien. Das Geschäftsreiseaufkommen, die Bürogebäude und dieRechenzentren sind mit dem Nachhaltigkeitssiegel CarbonNeutral®zertifiziert."Die aktuelle Anerkennung der Ziele von Sopra Steria zurVerringerung der Treibhausgasemissionen durch dieScience-Based-Targets-Initiative ist eine weitere Bestätigung unseresAnsatzes der ökologischen Nachhaltigkeit. Wir werden unsere Zieleverstärkt vorantreiben und das Pariser Klimaabkommen der VereintenNationen als Maßstab nehmen", sagt Vincent Paris, CEO der SopraSteria Gruppe.Mark Maslin, Professor für Klimatologie am University CollegeLondon (UCL) und unabhängiger Berater für das CorporateResponsibility Board von Sopra Steria, stellt fest, dass"zukunftsorientierte Unternehmen wie Sopra Steria jetzt Maßnahmen zurBekämpfung des Klimawandels ergreifen. Ziel ist dieEmissionsverringerung und der Übergang in eine CO2-neutraleWirtschaft. Dabei binden Unternehmen ihre Interessensgruppen ein,schaffen resiliente Lieferketten und stellen Kunden kohlenstoffarmeLösungen und Dienstleistungen zur Verfügung."Über SBTiDie Science Based Targets initiative (SBTi) ist eine Kooperationder Organisationen CDP, United Nations Global Compact, WorldResources Institute (WRI) und World Wide Fund for Nature (WWF). DieSBTi definiert und fördert Kriterien für die Festlegungwissenschaftsbasierter Klimaziele und nimmt unabhängige Bewertungender Ziele von Unternehmen vor. Wissenschaftlich fundierte Ziele sindEmissionsminderungsvorgaben entsprechend den neuestenklimawissenschaftlichen Erkenntnissen, die zur Erreichung der Zieledes Pariser Klimaabkommens erforderlich sind. Nur auf Grundlagedieser Ziele können die globale Erderwärmung auf deutlich unter zweiGrad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gesenkt sowie Maßnahmenergriffen werden, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zubegrenzen.Über Sopra SteriaAls ein führender europäischer Anbieter für digitaleTransformation bietet Sopra Steria eines der umfassendstenAngebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt: Beratung,Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastructure Management undBusiness Process Services. Unternehmen und Behörden vertrauen auf dieExpertise von Sopra Steria, komplexe Transformationsvorhaben, diegeschäftskritische Herausforderungen adressieren, erfolgreichumzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert undInnovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit 45.000 Mitarbeiternin 25 Ländern erzielte Sopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1Mrd. 