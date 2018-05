Sopra Steria stellt Digitaldienste für Visa- und Einwanderungsanträge in Großbritannien bereit

London (ots) - Sopra Steria hat den Zuschlag für dieBereitstellung eines neuen Services zur Beantragung von Arbeits- undStudienvisa sowie für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsanträge vonder britischen Visa- und Einwanderungsbehörde (UKVI) erhalten. Dasgab die zuständige Staatssekretärin für Immigration im Mai bekannt.Der neue Dienst soll ab Oktober 2018 ein vereinfachtesAntragsverfahren in mehr als 60 öffentlichen Einrichtungen inGroßbritannien ermöglichen, darunter 56 Bibliotheken.Künftig können Antragsteller biometrische Daten aus Fotos sowieFingerabdrücke und Unterschriften inklusive weiterer Nachweise beieinem einzigen Vor-Ort-Termin einreichen. Diese Unterlagen werdenanschließend an das UKVI übermittelt. Wichtige Dokumente, zumBeispiel Reisepässe, müssen so während der Antragstellung bei denBehörden nicht mehr wie bisher hinterlegt werden. So fördert der neueService auch die Zusammenarbeit von Kommunen und demBibliotheksverband (Society of Chief Librarians) unter Nutzung seinerlokalen Präsenz in ganz Großbritannien.Darüber hinaus können Antragsteller ihre digitalen Datenhochladen, bevor sie einen persönlichen Termin wahrnehmen, unddadurch den Zeitaufwand verringern. Die Service Center des UKVIbieten allerdings auch weiterhin die Möglichkeit, persönliche Terminemit einem Sachbearbeiter der Behörde zu vereinbaren."Mit dem neuen Service und der vermehrten Nutzung digitalerDienste beschleunigen und vereinfachen wir für Personen inGroßbritannien das Visa-Verfahren", sagt Staatssekretärin CarolineNokes.Adrian Fieldhouse, Managing Director Government Business bei SopraSteria, ergänzt: "Uns verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mitdem öffentlichen Sektor. Seit mehr als 50 Jahren stellen wir Behördenzukunftsorientierte Lösungen bereit. Wir freuen uns, im Zuge derdigitalen Transformation an diese Partnerschaft anzuknüpfen und denMenschen in Großbritannien kundenorientierte Bürgerservices zubieten."Über Sopra SteriaSopra Steria, ein führender europäischer Anbieter für digitaleTransformation, bietet eines der umfassendsten Angebotsportfolios fürEnd-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration,Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business ProcessServices.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen und umfassendeLösungen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu liefern. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, digitale Technologien optimal zunutzen. Mit 42.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte SopraSteria 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der Euronext Paris(Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter: www.soprasteria.comPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel. +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell