Sopra Steria plant Übernahme der deutschen BLUECARAT

Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria (Euronext Paris: SOP), einführender europäischer Anbieter für digitale Transformation, plantdie Übernahme des deutschen IT-Dienstleisters BLUECARAT. Das hat derKonzern heute mitgeteilt.Sopra Steria plant, 100 Prozent der Anteile von BLUECARAT zuübernehmen. BLUECARAT ist ein deutscher IT-Dienstleister, derspezialisiert ist auf strategische IT-Beratung, Agilität (inklusiveseiner Scrumcademy*), Cyber-/IT-Security und API-Management. Ziel derbeabsichtigten Akquisition ist es, Sopra Sterias Position imdeutschen Markt zu stärken und der deutschen Landesgesellschaftweitere Wachstumschancen sowie Zugang zu wichtigen strategischenKunden zu eröffnen.BLUECARAT wurde 2001 gegründet und genießt eine hoheGlaubwürdigkeit innerhalb seines konzentrierten Kundenportfolios, zudem führende Produktionsunternehmen, Finanzdienstleister sowie dieöffentliche Hand zählen. Mit einem organischen Wachstum von über 25Prozent erzielte BLUECARAT 2017 voraussichtlich einen Umsatz von rund33 Millionen Euro. Die Verbindung von BLUECARAT und Sopra Steriawürde mit Abschluss der Übernahme dazu beitragen, erheblichekommerzielle Synergien sowie Kostenvorteile zu erzielen.Die deutsche Tochtergesellschaft der Sopra Steria Gruppe erzielteim Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 240 Millionen Euro unduntermauerte im ersten Halbjahr 2017 ihre wirtschaftliche Belebungmit einer operativen Performance, die den Konzernstandards entspricht(operative Marge der Geschäftstätigkeit von über 8 Prozent). "SopraSteria hat ambitionierte Ziele für den deutschen Markt. Die geplanteAkquisition von BLUECARAT wird dazu beitragen, die Entwicklung inDeutschland zu beschleunigen", kommentiert Urs M. Krämer, Vorstandder Sopra Steria AG, die Übernahmeabsichten.Die beabsichtigte Akquisition unterliegt den üblichenAbschlussbedingungen. Nach erfolgreichem Abschluss ist geplant,BLUECARAT im zweiten Halbjahr 2018 von Sopra Steria zu konsolidieren.Über Sopra SteriaSopra Steria, ein führender europäischer Anbieter für digitaleTransformation, bietet eines der umfassendsten Angebotsportfolios fürEnd-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration,Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business ProcessServices.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen und umfassendeLösungen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu liefern. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in über 20 Ländernerzielte Sopra Steria 2016 einen Umsatz in Höhe von 3,7 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter: www.soprasteria.com*Scrum: agile Methode für die Projektentwicklung.Pressekontakt:Investor Relations:Olivier Psaume+33 (0)1 40 67 68 16olivier.psaume@soprasteria.comPress Relations: Simon Zaks (Image 7)+33 (0)1 53 70 74 63szaks@image7.frOriginal-Content von: Sopra Steria AG, übermittelt durch news aktuell