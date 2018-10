Sopra Steria erweitert Mixed-Reality-Angebot im Partnerprogramm von Microsoft

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria ist ab sofort offiziellerMicrosoft-Partner für Mixed Reality in Europa. Gemeinsam bieten diebeiden Unternehmen einen neuen Ansatz zur Optimierung derindividualisierten Benutzerumgebung. Durch die Zusammenarbeit stärktSopra Steria seine Führungsrolle in der Entwicklung neuer digitalerErlebniswelten.Mixed Reality unterstützt den digitalen Wandel in UnternehmenSopra Steria ist ein wichtiger Akteur bei der Realisierung vonMixed-Reality-Projekten mit Schwerpunkt in der Luft- und Raumfahrt,im Transportwesen, Energiesektor, der Industrie sowie imGesundheitswesen. Das Unternehmen wurde bereits Anfang 2018 in dasMicrosoft-Partnerprogramm aufgenommen und ist europaweit einer derersten großen Integratoren, der Microsoft Mixed-Reality-Partner wird."Sopra Steria verfügt nicht nur über tiefgehende Branchen- undTechnologieexpertise, sondern auch über Spezial-Know-how, das heutein neuen digitalen Feldern wie Design, industrielle 3D-Gestaltungoder Serious Gaming erforderlich ist", erläutert Yoann Yvon, LeiterMixed Reality bei Sopra Steria. "Das Microsoft Mixed RealityPartner-Programm ermöglicht uns die kontinuierliche Entwicklung neuerInteraktionen, die Optimierung von Prozessen sowie die Gestaltung vonneuen Dienstleistungen für unsere Kunden. Dadurch machen wir MixedReality und 3D-Technologien den Unternehmen zugänglich, die ihreProduktivität erhöhen und Arbeitsmethoden verbessern möchten", soYvon."Wir freuen uns über die Aufnahme des langjährigenMicrosoft-Partners Sopra Steria in unserMixed-Reality-Partner-Programm. Sopra Steria hat seine Kompetenz inder Entwicklung von Mixed-Reality-Projekten mit Technologien wieKünstliche Intelligenz, Cloud Computing und Internet of Things (IoT)unter Beweis gestellt und festigt seine Position als einer vonMicrosofts europaweit wichtigsten Integratoren", so FlorentPelissier, HoloLens & Mixed Reality Product Manager, MicrosoftFrankreich.Fallstudie Tecnatom - ein hochindustrialisierter AnsatzUm die Microsoft-Zertifizierung zu erlangen, durchlief SopraSteria ein mehrmonatiges Bewertungsverfahren. Bewertet wurden diedurch Mixed Reality erzielten Auswirkungen, die Designqualität, dieInteraktionserfahrung sowie der Industrialisierungsansatz von SopraSteria für Augmented- und Virtual-Reality-Projekte.Das Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit Tecnatom, einemführenden Anbieter von Schulungen für Mitarbeiter vonKernkraftwerken. Die Lösung umfasst die Mixed-Reality-Technik derHoloLens, mit der als Bestandteil eines standardisiertenSchulungspakets gezielt Wissen vermittelt wird. Die Verknüpfung desfundierten Know-hows von Tecnatom im Schulungsbereich mit dentechnologischen Kompetenzen von Sopra Steria war der entscheidendeFaktor für den Projekterfolg. Machbarkeitsnachweis & Fallstudien(Beispiele)HoloGRAM - Anwendung zur Messung von Tarnkappentechnik(Machbarkeitsnachweis - Proof of Concept)Mit dem Proof of Conept HoloGRAM hat Sopra Steria eineMixed-Reality-Anwendung entwickelt, mit der dieTarnkappeneigenschaften eines Militärflugzeugs, der sogenannteSurface Equivalent Radar (SER), direkt am Flugzeug angezeigt werden.Durch die Lösung kann das in Form eines virtuellen 3D-Hologrammserfasste SER auf dem simulierten oder vermessenen Flugzeug platziertwerden. Damit kann der Benutzer:- helle Stellen (die anzeigen, wo die Energie am höchsten ist)direkt und schnell auf dem Ziel lokalisieren, ohne alleaufgezeichneten Daten zu durchsuchen;- mit anderen Experten anhand der gemeinsamen Ansichtenkommunizieren;- die Ergebnisse der Arbeit Entscheidern und Kunden erläutern undvisuell darstellen.HoloGRAM umfasst die Microsoft HoloLens-Technologie, Unity 2017.3für das Design sowie die Augmented Reality-Bibliothek Vuforia 7.Equinor: Mixed Reality in der Öl- und Gasindustrie (Fallstudie)Sopra Steria arbeitet mit dem führenden norwegischenEnergieunternehmen Equinor zusammen, um Mixed Reality bei derKonstruktion und Wartung von Ölplattformen einzusetzen.Durch Synchronisation von 3D-Modellen mit der physikalischenRealität der Ölplattformen erfolgt deren korrekte Montage. In einerRöntgenansicht werden Komponenten wie Rohre oder Rauchmelder inWänden erkannt.Über MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht digitalen Wandelim Zeitalter der intelligenten Cloud und des intelligenten Edge. DasUnternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen und allenOrganisationen der Welt die Möglichkeit zu geben, mehr zu erreichen.Über Sopra Steria ConsultingSopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,
Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,
Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000
Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einen
Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.
Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE Euronext
Paris (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.
Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de