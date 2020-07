Sopra Banking Software unterzeichnet strategische Partnerschaft mit Tink / Die beiden Unternehmen gehen eine Channel-Partnerschaft für Open Banking ein

Paris, Stockholm (ots) - Sopra Banking Software (SBS), ein weltweit führender Anbieter von digitaler Bank- und Finanzsoftware, kündigt eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Tink, Europas führender Open Banking Plattform, an.Zwei europäische Fintech-Führer im digitalen Bankwesen kombinieren ihre Technologien und ihre Expertise.Diese Partnerschaft soll Kunden von SBS ermöglichen, die gesamte Wertschöpfungskette des Open Bankings zu nutzen, weit über die PSD2-Konformität hinaus. Durch die Integration der Tink-Technologien wird die Sopra Banking Platform neue hochwertige und schlüsselfertige Digital Banking Lösungen anbieten und das Cloud-native.- Die Sopra Banking Platform - eines der umfangreichsten Porfolios an Funktionalitäten für das Retail-Banking und den Geschäftskunden-Bereich: von Kontoführung, Sparen, Kreditvergabe und Zahlungsverkehr, bis hin zu Compliance. Über ihre Engagement-Plattform (Digital Banking Engagement Platform) entwirft Sopra Banking Software End-to-End-Lösungen für das digitale Bankgeschäft. - Tink's Technologien - Aggregation von Finanzdaten, Zahlungsinitiierung, Data Enrichment und Funktionen zum persönlichen Finanzmanagement. Tink ist mit mehr als 2.500 Banken verbunden, die über 250 Millionen Bankkunden in ganz Europa erreichen.Durch die Integration der Daten von Drittanbietern und die Orchestrierung interner und externer API-Dienste werden Banken in die Lage versetzt, vollständig digitale, personalisierte Kundenerlebnisse zu gestalten.SBS wird bei bei der Bereitstellung ihrer Open Banking Lösung außerdem von ihrer Muttergesellschaft Sopra Steria unterstützt, zu deren Kernkompetenzen Digital Services, Consulting und Infrastruktur gehören.Neue Digital Banking Lösungen, die Open Banking ermöglichenDie Roadmap von Sopra Banking Software umfasst Tink-fähige innovative Use Cases, wie z.B. Multi-Banking, Kunden-Onboarding, KYC, digitale Kreditvergabe, verbesserte Kreditwürdigkeitsprüfung, integrierter Zahlungsverkehr, Nord-Süd-Überweisungen und persönliches Finanzmanagement."Die Finanzdienstleistungen von morgen werden untereinander verwoben, eingebettet und oft unsichtbar sein. Um sich von anderen abzuheben, werden Banken zunehmend aktiv Partnerschaften mit externen Dritten eingehen müssen. Die Kombination der einzigartigen Retail-Banking-Lösungen von Sopra Banking mit den Open Banking Technologien von Tink wird es unseren Kunden ermöglichen, einzigartige datengestützte Kundenerlebnisse zu entwickeln.", erklärte Eric Pasquier, CEO bei Sopra Banking Software.Daniel Kjellén, Mitbegründer und CEO von Tink, fügte hinzu: "Als Europas führende Open Banking Plattform sind wir stolz darauf, diese strategische Channel-Partnerschaft mit einem weltweit führenden Anbieter im Digital Banking, wie es Sopra Banking Software ist, einzugehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sopra Banking Software und darauf, ihre 1.500 Kunden in 80 Ländern mit unserer Open Banking Technologie zu unterstützen."Über Sopra Banking SoftwareMit 5.000 Experten, einem Pro-forma-Umsatz von 438,9 Millionen Euro im Jahr 2019 und einem der tiefsten und breitesten Portfolios an Software und Dienstleistungen ist Sopra Banking Software ein vertrauenswürdiger, langfristiger Partner von über 1.500 Banken und Finanzinstituten in mehr als 80 Ländern. Sopra Banking Software verfügt über eine beispiellose Fähigkeit, den Anforderungen von Banken und Finanzinstituten jeder Größe und jedes Umfangs gerecht zu werden, und ermöglicht es ihnen, innovativ zu sein und ihre Dienstleistungen zu erweitern. Sopra Banking Software ist eine Tochtergesellschaft der Sopra Steria Group, einem europäischen Marktführer in den Bereichen Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung mit mehr als 46.000 Mitarbeitern. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Sopra Steria einen Umsatz von 4,43 Milliarden Euro. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf twitter @SopraBanking oder besuchen Sie http://www.soprabanking.comÜber TinkTink ist Europas führende Open Banking Plattform, die es Banken, Fintechs und Startups ermöglicht, datengestützte Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Über eine einzige API ermöglicht es Tink seinen Kunden, auf aggregierte Finanzdaten zuzugreifen, Zahlungen zu veranlassen, Transaktionen anzureichern und persönliche Finanzmanagement-Tools aufzubauen. Tink ist mit mehr als 2.500 Banken verbunden, die über 250 Millionen Bankkunden in ganz Europa erreichen. Tink wurde 2012 in Stockholm gegründet und beschäftigt 270 Mitarbeiter, die von 13 Niederlassungen aus 14 europäische Märkte bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tink.com (https://tink.com/)Pressekontakt:Sopra Bankensoftware: Stéphanie DECORTIAT, +34 652 896 253, stephanie.decortiat@soprabanking.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50272/4639407OTS: Sopra Steria SEOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell