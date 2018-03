Berlin/Hannover (ots) -Im Rahmen der Verleihung des Deutschen Pflegepreises in Berlinvergibt die Schlütersche Verlagsgesellschaft am 14. März 2018 dieAuszeichnung Deutscher Pflegepreis in der Kategorie "Freund derPflege". Die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Sophie Rosentretererhält für ihr Engagement und ihren öffentlichen Einsatz imThemenfeld Pflege den mit 3.000 Euro dotierten Preis. SchauspielerinJasmin Gerat würdigte die Preisträgerin in einer leidenschaftlichenLaudatio.Bereits seit 1999 ehrt der Deutsche Pflegepreis Persönlichkeitenund Institutionen, die sich für die Pflege stark machen. Seit 2017zeichnet die Schlütersche Verlagsgesellschaft in der Kategorie"Freund der Pflege" Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, diesich ehrenamtlich für das Thema Pflege engagieren. Ausgezeichnetwerden vor allem Personen, die selbst nicht direkt in derPflegebranche aktiv sind, sondern sich als Freund durch einenpersönlichen Bezug oder persönliches Anliegen für die Professionstark machen. Erster Preisträger war 2017 Dr. Eckart vonHirschhausen.Die Jury, bestehend aus Redakteuren und Experten derPflegebranche, entschied sich in diesem Jahr für Sophie Rosentreterals Preisträgerin. Unter anderem mit der Gründung ihres Unternehmens"Ilses heile Welt" und der Veröffentlichung themenrelevanter Bücherrückt sie die Demenz ins Blickfeld der Öffentlichkeit. SophieRosentreter nimmt den Preis mit Stolz und Freude entgegen: "Ich freuemich riesig, ein Freund der Pflege zu sein und über die Würdigungmeiner Arbeit. Heute setze ich mich für Aufklärung und ein neues Bildder Pflege und des Alterns in unserer Gesellschaft ein. Ich möchte ineiner Gesellschaft leben, in der Alter, Krankheit und Tod Teil desLebens sind und einen Platz in unserer Mitte haben!" Begleitet wurdeSophie Rosentreter von Miriam Langenscheidt, die wesentlich bei"Ilses weite Welt" mitgewirkt hat."Sophie Rosentreter setzt sich aus persönlichen Erfahrungen herausfür demenzkranke Menschen ein. Durch ihr Engagement entstand dieIdee, Filme zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse von Menschen mitDemenz zugeschnitten sind. Sie rückt die Krankheit des Vergessens insBewusstsein der Gesellschaft - das wollen wir mit dem Freundespreishonorieren", betont Lutz Bandte, Geschäftsführer der SchlüterschenVerlagsgesellschaft und Mitglied der Jury.Die Laudatio auf Sophie Rosentreter hielt Schauspielerin JasminGerat, die voller Bewunderung über die Arbeit und das Engagement derPreisträgerin sprach.Bilder von der Verleihung des Deutschen Pflegepreises 2018 stehenhier zum Download bereit:https://www.flickr.com/photos/148824658@N03/sets/72157666301503188Über die SchlüterscheDas Themenfeld Gesundheit und Pflege gehört zu den Kernkompetenzender Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG: Das Portfolioumfasst in den Verlagsprogrammen Schlütersche Pflege und BrigitteKunz Verlag eine Vielzahl von Pflegemedien für die Praxis mit demSchwerpunkt auf Fachbüchern, dem Online -Portal pflegen-online.de,dem Magazin der Pflegekammer Rheinland Pfalz. Das TochterunternehmenCarry-On Trade Publishing GmbH ist im Bereich digital Publishingaufgestellt. Das Angebot im Bereich Gesundheit und Pflege wird mitder Produktlinie sgp (Sozial-, Gesundheits- und Pflegewirtschaft)erweitert.Die Schlütersche hat langjährige Erfahrung in der Organisation vonFach-Veranstaltungen, Kongressen und Messen. In Zusammenarbeit mitdem Deutschen Pflegerat e. V. veranstaltet das Unternehmen seit 2015den Deutschen Pflegetag - den führenden Fachkongress im BereichPflege in Deutschland.Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ist einMediendienstleister für mittelständische Unternehmen. Für ihre Kundenentwickelt die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital,in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.Pressekontakt:Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGChristiane PitschkeUnternehmenskommunikationpitschke@schluetersche.deTelefon 0511 8550-8355Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 Hannoverwww.schluetersche.deOriginal-Content von: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell