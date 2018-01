Sophie Lazarevitch neues Vorstandsmitglied der Fidor Bank

München (ots) - Prominente Verstärkung für die Münchner Fidor BankAG: Die international erfahrene Finanzexpertin Sophie Lazarevitchwurde in den Vorstand der Fidor Bank (www.fidor.de) berufen. Sie istdort für die Bereiche Finance, Risk und Compliance zuständig. Vorihrem Engagement bei der deutschen Digitalbank hatte sie verschiedeneFührungspositionen in der französischen BPCE-Gruppe inne. Insgesamtverfügt Lazarevitch über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankensektor.Matthias Kröner, der Vorstandsvorsitzende der Fidor Bank, freutsich auf die Zusammenarbeit mit Sophie Lazarevitch: "Sophie ist eineanerkannte und erfahrene Expertin. Ihr Werdegang und ihre Kompetenzenergänzen unser Vorstandsteam perfekt, insbesondere in Bezug auf dieinternationale Expansion unserer Strategie." Kröner weiter: "Ichheiße Sophie herzlich bei Fidor willkommen und wünsche ihr vielErfolg bei der Ausübung ihrer Aufgaben."Seit 2000 ist Sophie Lazarevitch in leitendenden Positionen tätigund bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit,insbesondere in den Bereichen, Risiko, Recht, Vereinbarkeit,Banktransaktionen und Informatik.Vor ihrem Wechsel zur Fidor Bank AG, verantwortete sie seit 2011als Managerin die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften derBPCE-Gruppe. Seit 2013 war Sophie Lazarevitch als Generaldirektorinder Beteiligungsholdings Natixis HCP und HCP NA bei Natixis,Tochtergesellschaften der BPCE-Gruppe, tätig. Zuvor wirkte sie von2005 bis 2011 als stellvertretende Generaldirektorin bei der Gründungder Banque Privée 1818, einer weiteren Tochtergesellschaft derBPCE-Gruppe, mit. Zwischen 1990 und 2000 bekleidete sie verschiedeneFührungsfunktionen, insbesondere beim Onlinebroker Vega Finance, beiEuroland Finance und auch bei Atos Consulting Finance.Sophie Lazarevitch: "Bei der Fidor Bank AG einzusteigen und an derSeite von Matthias Kröner zur Weiterentwicklung eines der künftigenMarktführer des digitalen Bankings in Europa beizutragen, ist eineaußergewöhnliche Möglichkeit. Dieses Projekt passt sehr gut in denstrategischen Plan der BPCE-Gruppe. Ich werde mein Bestes für denErfolg der Fidor Bank und ihrer Teams innerhalb der Gruppe geben."Über die Fidor Bank AG:Die Fidor Bank AG (www.fidor.de) ist eine Direktbank mit Sitz inDeutschland, die häufig als die "älteste FinTech-Bank der Welt"beschrieben wird, sie zeichnet sich durch eine Reihe einzigartigerProdukte und Services aus. In der Fidor Smart Community diskutierenrund 500.000 Mitglieder über Finanzfragen, geben Spartipps oderbewerten Produkte. Mit einem Bonus-Programm belohnt die Fidor Bankjeden Kunden mit kleinen Geldbeträgen, der die Plattform zumAustausch nutzt. Mit dem Fidor Smart Giro- oder Geschäftskontorichtet sich die Bank an Privat- und Geschäftskunden und bietetdiesen eine Kombination aus klassischen Banking-Leistungen undinnovativen Finanz-Apps. Aktuell hat die Bank mehr als 200.000 Kundenin Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Die offeneAPI-Infrastruktur garantiert dabei ein stetig wachsendes, digitalesAngebot, das zeitgemäß ist und den neuen Arten des Bankings ihrerKunden entspricht. Denn so können des Weiteren innovative Finanz-Appsund von Dritten entwickelte Produkte schnell integriert und allenFidor-Kunden zugänglich gemacht werden. Verfügbarkeit (24 Stundenrund um die Uhr) und Schnelligkeit, insbesondere das 60seconds-Banking (wesentliche Banking-Prozesse können in 60 Sekundendurchgeführt werden), sind die Stärken der Fidor Bank AG.Pressekontakt:Fidor Bank AG:Nick Riegger | Sandstraße 33 | 80335 München | GermanyTel.: +49 89 189 085 157 | Fax: +49 89 189 085 199 | presse@fidor.dePressekontakt Fidor Bank AG:Ralf-Dieter Brunowsky | Martinsstr. 17 | 55116 Mainz | Tel.: +49 6131930 2831 | Mobil: +49 170 462 1440 | brunowsky@brunomedia.deOriginal-Content von: Fidor Bank AG, übermittelt durch news aktuell