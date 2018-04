Unterföhring (ots) - Hier werden Daumen und Arme gedrückt: In JokoWinterscheidts Samstagabend-Show "Beginner gegen Gewinner" werdenjetzt Prominente zu Beginnern. Sie fordern im "RED NOSE DAY Spezial"(Samstag, 28. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) nationale undinternationale Spitzensportler in ihren Paradedisziplinen heraus.Schauspielerin Sophia Thomalla wagt sich bei "Beginner gegenGewinner" ins ultimative Kräftemessen Frau gegen Frau: Für den gutenZweck fordert sie die 22-fache deutsche Meisterin undDoppel-Weltmeisterin im Armwrestling, Katrin Mook, heraus.Jochen Schropp ringt im "RED NOSE DAY Spezial" der ProSieben-Showum jeden Euro für die gute Sache: Der Moderator will den Weltmeisterund Olympia-Teilnehmer im Ringen, Frank Stäbler, im Bodenkampf aufder Matte besiegen. Sophia Thomalla und Jochen Schropp stehen vorihren sportlichen Herausforderungen drei Handicaps zur Auswahl, umihre Gegner im Wettkampf zu schwächen und somit ein Duell aufAugenhöhe auszutragen.Promis spielen für die gute Sache: Mit jedem gewonnenen Wettkampfgegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensummezugunsten des RED NOSE DAY. ProSieben unterstützt den Verein REDNOSE DAY e.V. seit 2003 mit jährlichen Charity-Events. Die Spendenhelfen Projekten und Einrichtungen für sozial benachteiligte Kinder."Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28.April, live, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinnerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell