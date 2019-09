Unterföhring (ots) -"Man sagt ja immer: Das Tier sieht aus wie der Halter...", rätseltSophia Thomalla. In der zweiten Folge von Faisal Kawusis neuer Show"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" misst sie sichmit Comedian und Lehrerkind Bastian Bielendorfer, wer von beiden diebessere Menschenkenntnis hat - am Freitag, 20. September 2019 um22:30 Uhr in SAT.1. Nur anhand der Optik rätseln die beiden unteranderem, welcher der fünf vor ihnen stehenden Kandidaten einenNasenbären als Haustier hält. Schafft es einer der beiden, denrichtigen Kandidaten ausfindig zu machen?"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" wird vonBrainpool produziert.Der SAT.1-Fun-Freitag mit "LUKE! Die Greatnightshow", "Das Quiz,für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und "NightWash" -freitags, ab 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 89 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell