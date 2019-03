Soon Lian: Was macht der Markt?

Für die Aktie Soon Lian aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Singapore am 21.03.2019 ein Kurs von 0,07 SGD geführt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Soon Lian entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Soon Lian beträgt das aktuelle KGV 8,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" haben im Durchschnitt ein KGV von 120,79. Soon Lian ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Soon Lian damit 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -7 Prozent. Soon Lian liegt aktuell 2,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Soon Lian. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Soon Lian daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Soon Lian von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.