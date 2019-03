Soom bringt Gebrauchsanweisungen mithilfe einer Lösung, die erstmals eine mobile Scan-Funktion bietet, auf den neuesten Stand

Finanztrends Video zu



Technologie von Soom ermöglicht Einhaltung der bald gültigenEU-Medizinprodukte-Verordnung und eröffnet neue Wege für eine bessereEinbindung von Patienten und für eine verbesserte PatientensicherheitBoston (ots/PRNewswire) - Soom (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406397-2&h=3789474450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406397-2%26h%3D4006187884%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.soom.com%252F%26a%3DSoom&a=Soom), ein Vorreiter beim Einsatzder Barcode-Technik zur Überbrückung der Lücke zwischen denInformationsquellen und vorhandenen Produkten, kündigt heute eineLösung an, die im Einklang mit den Bestimmungen aus EU-Verordnung Nr.207/2012 für elektronische Gebrauchsanweisungen (ElectronicInstructions for Use, eIFU) steht, die auch in der demnächst in Krafttretenden Medizinprodukte-Verordnung (Medical Device Regulation, MDR)der Europäischen Union enthalten ist. Bei der Lösung handelt es sichum die erste ihrer Art, die Herstellern von Medizinprodukten dieMöglichkeit bietet, eine mobile Anwendungen zum Scannen zuentwickeln, mit deren Hilfe kein Suchvorgang mehr nötig ist undBedienfehler überwacht werden können. Zudem ist es die einzigeLösung, die die Gebrauchsanweisung automatisch in der vom Nutzerbevorzugten Sprache anbietet, wodurch ein schnellerer Zugang zu denentscheidenden Informationen ermöglicht wird.Ziel der MDR, die am 26. Mai 2020 in Kraft treten wird, ist es,die Sicherheit und Wirksamkeit von Medizinprodukten zu erhöhen. Diemodernisierte Gebrauchsanweisung, also die Umstellung von dergedruckten auf die digitale Version, ist ein Ansatz, mit dem dieneuen Vorgaben dies erreichen sollen. Für viele Hersteller, die dieVorgaben der elektronischen Gebrauchsanweisung einhalten wollen,bedeutet das, dass sie ihre bestehenden Betriebsabläufe neuausrichten müssen."Der Aufbau eines umfassenden Systems für die elektronischeGebrauchsanweisung ist für die Hersteller von Medizinprodukten einezeitaufwendige und teure Angelegenheit", sagte Charlie Kim, Präsidentund CEO von Soom. "Wir bei Soom machen mit unserer patentiertenPlattform die Erstellung von konformen elektronischenGebrauchsanweisungen einfach, kostengünstig und zukunftsfest. Zudemhaben wir Funktionen, wie mobiles Scannen und Sprachauswahl mit nureinem Schritt, eingebunden, die es am Markt bislang noch nicht gabund weit über die bloße Einhaltung von Vorgaben hinausgehen. DieseFunktionen erfüllen auch das große Ziel der Regulierung mit Leben,für eine bessere Einbindung von Patienten und deren Sicherheit zusorgen."Die Lösung von Soom für die elektronische Gebrauchsanweisung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406397-2&h=3288458819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406397-2%26h%3D3606105894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.soom.com%252Fsolutions%252Fmedical-device-manufacturers%252Feifu%26a%3DSoom%2BeIFU%2Bsolution&a=L%C3%B6sung+von+Soom+f%C3%BCr+die+elektronische+Gebrauchsanweisung) bindetdas Product Lifecycle Management (PLM) der Hersteller ebenso ein wiederen Content-Management-Systeme (CMS) und bietet so die jeweilsaktuellste und genaueste Gebrauchsanweisung. Diese Inhalte werdenüber öffentlich verfügbare Websites sowie die mobile Appbereitgestellt. Sie werden von den rund um die Uhr erreichbarenCallcentern unterstützt und sie erfüllen auch die durch dieVerordnungen geforderten Vorgaben der gedruckten Gebrauchsanweisung.Hersteller, die sich dafür entscheiden, eine Anwendung für mobilesScannen zu entwickeln, können entweder die mobile App von Soom alsWeißprodukt nutzen oder sie können das Soom-SDK (Software DevelopmentKit) in eine bestehende Anwendung einbetten."Unsere Lösung für die elektronische Gebrauchsanweisung stütztsich auf die Mission von Soom, die Stärke und die Effizienz derTechnik zu nutzen, um die Patientensicherheit undBehandlungsergebnisse zu verbessern, und zwar für jeden", fügte Kimhinzu. "Wie bei allem, was wir tun, schafft diese Lösung eingroßartiges Benutzererlebnis und liefert dem Endnutzer die in jedemFall relevantesten Informationen, und das alles mit einem einfachenScan."Hersteller von Medizinprodukten, die Nutzern mit einem mobilenScan elektronische Gebrauchsanweisungen zur Verfügung stellenmöchten, erfahren mehr unter www.Soom.com.Informationen zu SoomSoom nutzt bewährte Technologien und wissenschaftlicheErkenntnisse, um über die gesamte Wertschöpfungskette imGesundheitswesen hinweg mehr Sicherheit, Zusammenarbeit, Effizienzund Gleichberechtigung zu erreichen. Das in Boston ansässigeUnternehmen, das in der Branche eine Vorreiterrolle einnimmt, stellteine mobile und cloud-basierte SaaS-Unternehmensplattform bereit, dieHerstellern von Medizintechnik eine einfache Lösung für präziseStammdaten, Datenverwaltung, Fehlerbehebung und, im Endergebnis, eineverbesserte Patientensicherheit bietet. Die Soom-Plattform wurde aufden Prinzipien der Blockchain-Technologie aufgebaut und steht imEinklang mit den GS1-Standards und den Bestimmungen der FDA für dieProduktidentifizierungsnummer (UDI). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Soom.com