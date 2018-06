Technikexperten, Rechtsanwälte und Wirtschaftsfachleute aus derganzen Welt werden an der Veranstaltung teilnehmen und über diezukünftige Ausrichtung der Blockchain-Technologie diskutierenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Veranstaltung: World BlockchainTechnology Forum 2018(gemeinsam mit derWorld Convention fürkleine undmittelständischeUnternehmen 2018)Veranstalter: Soom FoundationChinesischer Verbandfür kleine undmittelständischeWirtschaftsunternehmenVeranstaltungsort: Beijing Yanxi LakeInternationalConvention ExhibitionCenterTermin: 22. Juni - 24. Juni2018Das World Blockchain Technology Forum 2018 wird vom 22. bis zum24. Juni stattfinden. Das 3-tägigen Event wird gemeinsam von der SoomFoundation (vertreten durch: Park, Ki-up), dem ersten Unternehmen derWelt, das die kommerzielle Nutzung der 4. Generation derBlockchain-Technologie auf Grundlage einer Bezahllösung geschaffthat, und dem Chinesischer Verband für kleine und mittelständischeWirtschaftsunternehmen (China Association for Small & MediumCommercial Enterprises, CASME) ausgerichtet.Bei dem "World Blockchain Technology Forum 2018" handelt es sichum ein neues Forum, das gleichzeitig und am gleichen Ort mit der"World Convention für kleine und mittelständische Unternehmen"stattfinden wird. Letzteres ist eine internationale Veranstaltung,die jedes Jahr in China durchgeführt wird, um den Austausch zwischenkleinen und mittelständischen Unternehmen aus China und aus derganzen Welt zu fördern.Das Forum, das das weltweite Interesse an derBlockchain-Technologie widerspiegelt, soll als Plattform fürDiskussionen mit Fachleuten, Rechtsanwälten und Wirtschaftsvertreternüber die Zukunft dieser Technologie dienen. Zusammenkommen werdendiese im Beijing Yanxi Lake International Convention ExhibitionCenter, wo auch der G20-Gipfel stattfand. Dabei ist dies eine derseltenen Gelegenheiten, bei der sich Führungspersönlichkeitentreffen, um eine Allianz zu bilden, die eine technologischeZusammenarbeit ebenso wie Innovationen fördern kann, die parallel mitkleinen und mittelständische Unternehmen wachsen sollen.Auf dem World Blockchain Technology Forum 2018 werden derliberianische Minister für Industrie und Handel, Wilson K. Tarpeh,der ehemalige italienische Premierminister Massimo D'Alema, derVorsitzende des Chinesischen Verbands für kleine und mittelständischeUnternehmen, Wang Min Wang, sowie der Vorsitzende des JapanischenVerbands für kleine und mittelständische Unternehmen, YutakaKitamura, jeweils ein Grußwort sprechen. Darüber hinaus wirdProfessor Kwon Dae-jung von der Kyunghee University, der auch derPräsident des Koreanischen Verbands der Blockchain-Industrie und desKoreanischen Verbands zur Förderung der Blockchain-Industrie (KBIPA)ist, eine Informationsveranstaltung zu Fragen der Regulierung,weiterführenden Überlegungen und Fallstudien aus dem BereichBlockchain durchführen. Jeweils im Anschluss an einen kurzen Vortragwerden der australische Anwalt Bill Fuggle von Baker McKenzie undPark Jong-Bae von der Pacific Law Firm Rechtsberatung zu Fragen derBlockchain-Industrie anbieten.Ki Eob Park, Präsident der Soom Foundation, sagte dazu: "DieEntscheidungsträger aus der Politik und Führungspersönlichkeiten ausder Wirtschaft werden tiefgreifende Diskussionen führen. Ich bin mirsicher, dass dieses Forum ein großartige Gelegenheit bieten wird,neue Blockchain-Technologien vorzustellen, und die Teilnehmer könnendie Möglichkeiten ausloten, wie Blockchain-Technologien und anderemodernen Branchen zusammengebracht werden könnten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/707675/The__2018_World_Blockchain_Technology_Forum__event.jpgPressekontakt:Sujin HwangDirektorINR+82-10-3121-2203sj.hwang@inrcomm.comOriginal-Content von: Soom Foundation, übermittelt durch news aktuell