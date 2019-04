Sony rechnet mit deutlichem Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

TOKIO (dpa-AFX) - Probleme im Smartphone-Geschäft sowie Unsicherheiten in der Film- und Spielesparte lassen Sony vorsichtig auf das bis Ende März 2020 laufende Geschäftsjahr blicken.



Beim operativen Gewinn rechnet der japanische Elektronikkonzern mit einem Rückgang von fast zehn Prozent auf 810 Milliarden Yen (6,5 Mrd Euro). Dies teilte Sony am Freitag in Tokio mit. Das Unternehmen ist zwar für seine vorsichtigen Prognosen bekannt - dennoch liegt der jetzt in Aussicht gestellte Wert für das operative Ergebnis unter der bisherigen Erwartung der meisten Experten. Die von Bloomberg erfassten Analysten hatten bisher im Schnitt einen Rückgang auf gut 840 Milliarden Yen erwartet./zb/men/jha/