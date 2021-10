Sony Pictures Aktie: ‘Venom: Let There Be Carnage” bricht mit $90,1 Mio. Eröffnungswochenende diesen Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

“Venom: Let There Be Carnage” erzielte mit 90,1 Millionen Dollar an den heimischen Kinokassen das umsatzstärkste Eröffnungswochenende, seit die US-Kinos nach der Pandemie wieder geöffnet wurden.

Die Fortsetzung von “Venom” aus dem Jahr 2018 mit Tom Hardy in der Hauptrolle als Journalist mit einem außerirdischen Symbionten in seinem Körper, “Venom: Let There Be Carnage” startete in 4.225 Kinos und brach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung