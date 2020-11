Sony: Nicht aufzuhalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Aktuell sind die Bullen bei der Sony-Aktie gut in Form. Auch in den vergangenen Tagen setzten sie die am 16. Oktober auf dem Niveau von 72,45 US-Dollar begonnene Aufwärtsbewegung weiter fort. Längst überwunden ist das Hoch vom 4. August bei 84,14 US-Dollar. Auch das am 5. November ausgebildete neue Jahreshoch bei 90,88 US-Dollar konnte der Wert in der Zwischenzeit deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



