Sony Mobile und milon zur FIBO 2018: milon digitalisiert klassisches, mechanisches Fitness- und Gesundheitstraining mit Sonys Connected Gym (FOTO)

Emersacker/München (ots) -milon, Pionier für elektronisch gesteuerte Trainingssysteme, undSony Mobile Communications AB (Sony Mobile) stellen im Rahmen derFIBO 2018 das neuartige Connected Gym Konzept vor. Die innovativeAnwendung ermöglicht es Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, diemit klassisch-analogen, mechanischen Geräten arbeiten, ihrenMitgliedern ohne aufwendige und teure Umrüstungen die Vorteiledigitaler Services anzubieten.Mit Hilfe eines an einem klassischen Fitnessgerät installiertenSensors, einer mobilen App sowie eines erweitertenDatenbank-Serversystems erfasst das von Sony Mobile entwickelte,cloudbasierte Connected Gym das Training direkt auf dem Smartphonedes Trainierenden. Die App registriert alle trainingsrelevantenDaten, optimiert Trainingspläne und unterstützt dieTrainingsmotivation. Ergänzend kann der Trainierende unkompliziertund schnell seine Trainingsergebnisse über die App erfassen. Keinhändisches Eintragen per Papier und Stift ist mehr notwendig."Die vernetzte Trainingsfläche zählt zu den großen Trendthemen derStudiowelt", so Udo Münster, CEO von milon. "Mit der ConnectedGym-Anwendung von Sony Mobile wird es jetzt möglich, innerhalb kurzerZeit eine analoge Trainingseinrichtung mit den dort vorhandenenGeräten in ein modern vernetztes Connected Training System zutransformieren. Wir erwarten uns durch die Kooperation vieleSynergien dadurch, unser Digitalkonzept des Connected Training Systemmit dem Ansatz von Sony zu verbinden."Als ein führender Anbieter digital vernetzter Trainingssystemebringt milon seine Branchen- und Technologiekompetenz in diePartnerschaft mit ein, langjährig erprobt durch das ConnectedTraining System (CTS by milon), die Software-Plattform milon CAREsowie die mobile Anwendung milon ME. Neben der bereitsdigitalisierten Trainingssteuerung von milon Geräten, der Anbindungzu Partnern wie five, Matrix oder Polar sowie der Verzahnung mitTrainingsaktivitäten auch außerhalb des Studios schafft milon durchConnected Gym die Möglichkeit, künftig auch mechanische Fitnessgerätezu digitalisieren. Das Transponder-basierte milon Training wirdbereits von über einer Million Trainierenden regelmäßig genutzt, mehrals zwanzig Millionen Trainingseinheiten wurden allein in 2017erfasst."Trotz des starken Digitalisierungstrends in der Fitnessbranchesind viele Studios immer noch analog", erläutert Udo Münster. "Wirergreifen das große Potenzial auf eine sehr einfache und effektiveWeise mit Sonys Connected Gym-Lösung. Es ist ein smarter Ansatz füreine ganzheitliche Trainingserfahrung, von der Einrichtungen undNutzer zugleich profitieren. Eine sechsmonatige Testphase inverschiedenen deutschen Studios haben wir erfolgreich abgeschlossen.Betreiber, Trainer und Mitglieder, die bisher wenig Zugang zu digitalvernetzten Trainingsflächen hatten, waren begeistert von derBenutzerfreundlichkeit und dem erweiterten Trainingserlebnis. Wirfreuen uns sehr, die Connected Gym-Lösung von Sony jetzt im Markteinzuführen.""Die Partnerschaft mit milon, einem Vorreiter für digitalesTraining, stellt unser Konzept auf die nächste Stufe", so HenrikBengtsson, Head of Connected Gym bei Sony Mobile. "Unsere smarteFitness-Anwendung macht es Trainierenden einfacher, ihreTrainingsdaten unmittelbar zu erfassen und sich für das Erreichen derTrainingsziele zu motivieren. Zusammen mit milon haben wir einbreites Trainingsangebot entwickelt, das die Zukunft desStudiotrainings in die Gegenwart holt."Weitere Informationen unter www.milon.com sowiehttps://connectedgym.incubation.io/Über milon industriesInnovationskraft und Qualität "made in Germany" - mit Traditionund Blick nach vorn: Seit über 40 Jahren beschäftigt sich milondamit, wie Menschen möglichst einfach, sicher und effektiv trainierenkönnen. Das Ergebnis sind einzigartige Trainingssysteme, flankierendeSystemlösungen und umfassende Betreiberkonzepte, die heute weltweitvertrieben und in über 2.700 Fitness- und Gesundheitseinrichtungengenutzt werden. milon ist einer der führenden Hersteller fürelektronisch gesteuerte Zirkelsysteme und Vorreiter des ConnectedTraining Systems, einer digital vernetzten Trainingsfläche, dieBetreiber, Trainer und Trainierenden die bestenTrainingsmöglichkeiten bietet. Sämtliche milon Geräte werden mithoher Sorgfalt und nach zertifizierten Qualitätsprozessen amProduktions-Standort Emersacker bei Augsburg gefertigt.Entwicklungsexperten aus Software, Mechatronik, Elektronik undKonstruktion arbeiten hier gemeinsam mit Sportwissenschaftlern,Trainern und Studiobetreibern permanent an der Zukunft des Trainings.Weitere Informationen unter www.milon.de.Pressekontakt:Oliver Sturz / Melanie Richter, Harvard Engage! Communications GmbH,Tel. +49 89 5329 57 -15/-22, Email milon@harvard.deOriginal-Content von: milon industries GmbH, übermittelt durch news aktuell