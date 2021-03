Sony: Jetzt wird es ernst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Sony-Aktie konnte in den vergangenen Monaten einen dynamischen Anstieg vollziehen und dabei am 5. Februar in der Spitze bis auf 118,50 US-Dollar vordringen. Wenige Tage später, am 19. Februar, konnte dieses Hoch beim Vorstoß bis auf 117,81 US-Dollar nicht mehr ganz erreicht werden.

Der Kurs ging deshalb in eine Abwärtsbewegung über. Diese könnte sich in der neuen Woche deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung