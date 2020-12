Sony: Heftige Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Sony Corp (NYSE:SNE) hat eine Vereinbarung zum Kauf der Anime Video-Streaming-Tochtergesellschaft Crunchyroll von AT&T Inc. (NYSE:T) für 1,175 Mrd. $ in bar abgeschlossen. Eine definitive Vereinbarung wurde von Sony Funimation Global Group LLC unterzeichnet, um eine 100%ige Beteiligung an Ellation Holdings von AT&T zu erwerben.

Die Übernahme wird es Sony ermöglichen, seine Content-Bibliothek durch die Einbeziehung der japanischen Anime-Filme und TV-Shows



