Sony: Fest in Bullenhand

Im Anschluss an ihr Hoch vom 4. August bei 84,14 US-Dollar ging die Sony-Aktie in eine Konsolidierung über. Sie zog sich über zweieinhalb Monate hin und unterschritt zeitweilig auch den 50-Tagedurchschnitt. Beendet wurde sie am 16. Oktober auf einem Tief bei 72,45 US-Dollar.

Seitdem melden sich die Bullen in einer beeindruckenden Art und Weise zurück.



