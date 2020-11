Sony: Bereit für den nächsten Anstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Nach ihrem Hoch vom 4. August bei 84,14 US-Dollar ging die Sony-Aktie in eine Konsolidierung über. Sie endete erst am 10. Oktober auf einem Tief bei 72,45 US-Dollar. Von hier aus starteten die Bullen einen hochdynamischen Anstieg. Er gipfelte am 5. November auf einem neuen Jahreshoch bei 90,88 US-Dollar.

Es konnte im Anschluss an eine kleinere Korrektur am 16. November ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung