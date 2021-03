Sony Aktie: Das ist der neue PlayStation5 Virtual Reality Controller!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Sony Corporation (NYSE:SNE) hat einen neuen Virtual-Reality-Controller für ihre Spielekonsole PlayStation 5 vorgestellt, mit dem sich angeblich “der Tastsinn erschließen” lässt. Die “kugelförmigen” Controller ermöglichen ein “hohes Maß an Freiheit” beim Spielen, schrieb Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Planning and Management von Sonys Gaming-Arm, in einem Blog-Post am Donnerstag.

Nishino sagte, dass das ...



