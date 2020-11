Sony Aktie: PS 5 am ersten Tag der Markteinführung ausverkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die PlayStation5 der Sony Corporation (NYSE:SNE), die nur online erhältlich ist, ist an den wichtigsten Standorten in Japan ausverkauft, nachdem das Unternehmen die Konsole am Donnerstag auf den Markt gebracht hat, berichtete Reuters.

Warum es darauf ankommt

Laut Reuters halten Einzelhändler in Japan Unentschieden ab, um die PS5 zu einem Preis zwischen 400 und 500 Dollar zu verkaufen, da der Vorrat begrenzt ist.



