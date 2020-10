Sony Aktie: Einer gegen alle!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Gamer rund um den Globus fiebern der neusten Playstation-Generation entgegen: Doch während die PS5 in Japan und den USA am 12. November und in Europa am 19. November erscheinen soll, gibt es für den Mega-Markt Indien nach wie vor kein Release-Datum.

Ein möglicher Grund: Der Playstation-Konzern Sony hält in Indien offenbar nicht einmal die Rechte an der Marke „PS5“, so zumindest ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung