Sony-Aktie: Doch keine Datenkrake?

In der vergangenen Woche sorgte Sony bei PlayStation-Besitzern für viel Unsicherheit. Durch ein neues Update für die beliebte Spielekonsole wurde die Möglichkeit zur Aufnahme von Sprachchats vorgestellt. Wer die neue Software installierte, stimmte automatisch zu, dass andere Nutzer Chats aufzeichnen und an Sony weiterleiten können. Das ließ Befürchtungen laut werden, wonach die Kommunikation im PlayStation Network generell überwacht werden könnte. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung