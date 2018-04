Sonova präsentiert anlässlich einer Branchenkonferenz neue Produkte

Stäfa (awp) - Der Hörgerätespezialist Sonova kündigt im Vorfeld einer Branchenkonferenz in den USA die Präsentation einer erweiterten Produktpalette an. Unter anderem wurde das Angebot an wiederaufladbaren Hörlösungen und Produkten ausgebaut, wie Sonova am Donnerstag mitteilt.

Diese Hörlösungen basieren auf der Technologie eines drahtlosen Chip, dem so genannten SWORD (Sonova Wireless One Radio Digital) Wireless-Chip. Diese Technologie verbindet die Hörgeräte direkt mit ... Mehr lesen…

