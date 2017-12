Sonova Holding: Überzeugende Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Liene Leser,

Sonova hat überzeugende Ergebnisse für 2016 geliefert. Die Umsatzentwicklung erfüllt mit einem Plus von 15,6% auf 2,4 Mrd SFr unsere Erwartungen. Das Wachstum wurde besonders durch die hohe Nachfrage in der Absatzregion EMEA angefacht. Die anderen Regionen blieben weit abgeschlagen. Der Gewinn stieg lediglich um 3,6% auf 349 Mio SFr. Primär sind deutlich gestiegene Personal- und Werbekosten für den unterproportionalen Gewinnanstieg verantwortlich. Nach 6 Jahren in der Position als Vorstandsvorsitzender tritt Lukas Braunschweiler im kommenden Jahr seinen Ruhestand an.

Laut einer Studie nutzt der Großteil der über 70-jährigen noch ein klassisches Mobiltelefon

Mit dem 1. April 2018 übernimmt dann Arnd Kaldowski das Ruder. Kaldowski möchte den Fokus weiter auf Innovationen durch Digitalisierung setzen. Produkte wie das Hörgerät Naída Link sind das Ergebnis dieser Unternehmensstrategie. Das neu vorgestellte Hörgerät verbindet sich automatisch mit drahtlosem Zubehör wie Telefone, Fernseher oder Mediaplayer. Forschungsergebnisse zeigen, dass sich hieraus ein eindeutiger Vorteil für ein klares und komfortables Hören in lärmvollen Situationen ergibt.

Zusätzlich ist eine Verbindung mit iOS und Android-Smartphones, aber auch klassischen Mobiltelefonen möglich. Trotz des Smartphone-Vormarsches macht die Einbindung klassischer Mobiltelefone durchaus Sinn. Denn laut einer Studie nutzt der Großteil der über 70-jährigen noch ein klassisches Mobiltelefon. Damit weitet Sonova die Zielgruppe deutlich aus.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.