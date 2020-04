Sonova Holding Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Im 1. Halbjahr steigerte Sonova den Umsatz um 12,0% in Lokalwährungen, getragen durch ein starkes organisches Wachstum in beiden Sparten. Insgesamt belief sich der Umsatz auf 1,43 Mrd SFr, ein Anstieg um 9,4% in Schweizer Franken. Phonak Marvel, die erfolgreichste PlattformEinführung in der Unternehmensgeschichte, war ein wichtiger Treiber für den Erfolg im Hörgerätegeschäft. Gestützt auf diesen Erfolg wurde das Angebot an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung