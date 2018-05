Sonova-Aktien leiden unter Zusammenschluss von Konkurrenten

Zürich (awp) - Die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova geben am Mittwoch überdurchschnittlich nach und markieren das Schlusslicht im SMI/SLI. Belastet wird der Titel von der Meldung über den Zusammenschluss zweier Konkurrenten. Demnach schliessen sich mit der 2015 aus der deutschen Siemens hervorgegangenen Sivantos und der dänischen Widex zwei Konkurrenten in einem mit 7 Milliarden Euro bewerteten Deal zusammen. Dies wird in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten