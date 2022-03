Sonoco-Aktie: Was wird das bringen?

Überblick(NYSE:SON) gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Sonoco-Alcore die Preise für alle in der EMEA-Region verkauften Recyclingkartonsorten um 100 € (85 £) pro Tonne erhöhen wird. Die Preiserhöhung gilt für alle Sendungen, die am oder nach dem 14. März 2022 erfolgen. Der Schritt kommt nach einer anhaltenden Eskalation der Energiekosten in Europa. „Diese Kostensteigerungen in Verbindung mit Unterbrechungen in unserer Lieferkette bedeuten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!