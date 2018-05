Sono Motors vergibt Batterie-Großauftrag an deutschen Automobilzulieferer ElringKlingerr (FOTO)

München (ots) -Das Münchener Mobilitätsunternehmen Sono Motors vergibt einenGroßauftrag über mehrere hundert Millionen Euro für die Entwicklungund Fertigung einer eigenen Batterie für ihr Solarfahrzeug "Sion" anden deutschen Automobilzulieferer ElringKlinger.Sono Motors, ein von drei Münchnern gegründetesAutomobilunternehmen, gibt die Partnerschaft mit dem deutschenAutomobilzulieferer ElringKlinger für die Entwicklung und dieProduktion von Batteriesystemen bekannt. Das Gesamtvolumen desAuftrags beläuft sich auf mehrere hundert Millionen Euro über eineLaufzeit von etwa 8 Jahren."Die Bekanntgabe der Partnerschaft mit ElringKlinger markierteinen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die Serienproduktion",soLaurin Hahn, Mitgründer und Geschäftsführer von Sono Motors."Das Know-How und die Professionalität von ElringKlinger haben unssehr beeindruckt. Eine vollautomatisierte Fertigungslinie soll zudemeine kosteneffiziente Produktion sicherstellen und zeigen, dass aucheine Produktion in Deutschland wirtschaftlich sinnvoll sein kann",erklärt Roberto Diesel, CTO von Sono Motors.Sono Motors hat vergangenen Sommer das innovative undfamilienfreundliche Solarauto Sion der Weltöffentlichkeitvorgestellt.Dank einer alltagstauglichen Batterie-Reichweite von 250 km, einemKaufpreis (ohne Batterie) von 16.000 Euro sowie integriertenSharing-Funktionen, soll das Fahrzeug besonders Familien undCity-Pendler ansprechen. Bisher liegen Sono Motors knapp 4.000bezahlte Fahrzeug-Reservierungen vor.Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, wird es ab Mitte Mai einedeutschlandweite Probefahrten-Tour geben. In 17 Städten wird derfamilienfreundliche Kompakt-Van für Probefahrten zur Verfügungstehen.Unterstützt durch namhafte Investoren und Schwarmfinanzierungwurden 2017 die ersten Prototypen gefertigt und aufProbefahrten-Roadshows bereits von mehr als 7.000 Interessentengefahren und erlebt. Die Vision der Unternehmensgründer wurde durchdie überwältigende Resonanz auf das Fahrzeug- und Mobilitätskonzeptbestätigt und wird Realität: Das Elektroauto Sion geht 2019 in Serie.Pressekontakt:Julius ZimmerMobil: +4915778816455press@sonomotors.comOriginal-Content von: Sono Motors GmbH, übermittelt durch news aktuell