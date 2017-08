Sono Motors startet eine einzigartige Investment-Kampagne (FOTO)

München (ots) -Sono Motors hat eine neue Investment-Kampagne gestartet. Über diePlattformen Seedrs und WiWin können Investoren erstmals eineBeteiligung an Sono Motors erwerben bzw. dem Unternehmen ein Darlehenbewilligen.Zuvor hatte das Münchener Unternehmen den Sion präsentiert, eininnovatives und kostengünstiges Elektroauto mit integriertenSolarzellen.Mit einer Reichweite von 250km, einem Preis von 16.000 EUR (ohneBatterie) und speziellen Sharing-Angeboten ist der Sion besondersattraktiv für Familien, Pendler und Flottenbetreiber.Der Sion wird das erste kommerzielle Solarauto sein, das in Seriegeht.Anteile kaufen oder Darlehen bewilligenDie Sono Motors GmbH startet nun parallel zweiCrowdinvesting-Kampagnen:- Über die Plattform Seedrs (https://www.seedrs.com/sono-motors)können registrierte Teilnehmer Anteilean dem Unternehmen erwerben.- Über WiWin (https://www.wiwin.de/produkt/sono-motors-i2017)können Investoren Sono Motors festverzinsliche Darlehengewähren."Anleger und Unterstützer sollen eine faire, transparente undmaßgeschneiderte Möglichkeit erhalten, mit uns zu wachsen und vonunserem Erfolg zu profitieren. Dafür können sie uns, ganz nach ihrenPräferenzen, Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung stellen."erklärte Martin Sabbione, der CFO der Sono Motors GmbH.Viele Unterstützer, ein großes ZielDer Gemeinschaftsgedanke ist eine der Kernideen desE-Auto-Herstellers. Von Beginn an waren Unterstützer daran beteiligt,den Sion und das Unternehmen mitzugestalten.Jetzt geht Sono Motors den nächsten großen Schritt: eine offeneInvestment-Kampagne. "Wir können uns auf diese Weise unsereUnabhängigkeit sichern und wirklich das Auto auf den Markt bringen,dass die Menschen da draußen wollen", erklärte CEO Laurin Hahn."Unsere Crowdfunding-Kampagne in 2016 hat uns damals gezeigt, waspassieren kann, wenn sich viele Menschen für eine Idee begeistern.Durch das Crowdinvesting können wir den Sion und Sono Motors nun aufdie nächste Stufe bringen".Links:Seedrs: https://www.seedrs.com/sono-motorsWiwin: https://www.wiwin.de/produkt/sono-motors-i2017Pressekontakt:Frederik Josten,press@sonomotors.com,Tel.: 00491639244095Original-Content von: Sono Motors GmbH, übermittelt durch news aktuell