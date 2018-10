Sono Motors gibt weitere Finanzierungsrunde bekannt / Kampagne generiert über 5 Millionen Euro innerhalb der ersten Woche (FOTO)

München (ots) -Ein Jahr nach dem erfolgreichen Abschluss der erstenCrowdinvesting-Kampagne des Unternehmens gibt der MünchenerMobilitätsanbieter Sono Motors heute den Beginn einer weiterenFinanzierungsrunde bekannt. Die Kampagne soll das Kapital fürInvestitionen in den Abschluss der Serienentwicklung und dieFertigung des ersten in Serie gefertigten Elektrofahrzeugs mitSolar-Integration generieren, dessen Produktionsstart für das vierteQuartal 2019 geplant ist.In der einwöchigen privaten Zeichnungsfrist vor dem heutigenoffiziellen Kampagnenstart, die exklusiv bestehenden Investoren undUnterstützern vorbehalten war, wurden bereits über 5 Millionen Euroüber Crowdinvesting und andere Kanäle gezeichnet.Das Konzept der aktuellen Finanzierungsrunde eröffnetKleinanlegern und professionellen Investoren den Zugang zur Kampagneüber verschiedene Kanäle und Partizipationsformen. Überunterschiedliche Crowdinvesting-Plattformen können sich Anlegerentweder durch Eigen- oder Fremdkapital am Erfolg des Unternehmensbeteiligen. Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung bietet einSpezialfonds des auf erneuerbare Energien und nachhaltigeKapitalanlagen spezialisierten Asset Managers CAV Partners und desökologischen Finanzdienstleisters Grüne Sachwerte."Unser Ziel ist es, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Wirglauben, dass wir gemeinsam mit unserer Community etwas verändernkönnen. Das hat sich schon 2016 durch unsere erfolgreicheCrowdfunding-Kampagne bestätigt. Deshalb wollen wir allenUnterstützern über Crowdinvesting auch weiterhin die Möglichkeitgeben, sich am Wachstum unseres Unternehmens zu beteiligen", sagtLaurin Hahn, CEO und Mitgründer von Sono Motors.Darüber hinaus liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auf derBeteiligung institutioneller Investoren, mit denen im Rahmen deraktuellen Finanzierungsrunde Gespräche geführt werden."Wir haben im letzten Jahr wichtige Meilensteine erreicht. So istes uns gelungen den Unternehmenswert in kurzer Zeit zu verdoppeln.Die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde werden in die Finalisierungder Serienentwicklung und den Abschluss der Validierungsphase desSion fließen und darüber hinaus die entscheidenden nächsten Schritteder Industrialisierung finanzieren", ergänzt Martin Sabbione, CFO vonSono Motors.Sono Motors liegen derzeit mehr als 8.000 kostenpflichtigeFahrzeugreservierungen vor, die einem Auftragsvolumen von rund 140Millionen Euro entsprechen würden. Damit hat das Unternehmen dasursprüngliche Ziel von 5.000 Reservierungen deutlich übertroffen.Ergänzend zum Ausbau der internen Expertenteams wurde innerhalbder letzten Monate auch das Management erweitert, um dieUnternehmensentwicklung weiter voranzutreiben. Neben Thomas Hausch(Nissan, Daimler) in der Position des COO, wurde Isa Krupka (Van Eck,Dow Jones) als CCO ins Management berufen.Über Sono MotorsAus dem Garagenprojekt zweier Freunde und der Vision einesnachhaltigen, von fossilen Energieträgern unabhängigenMobilitätskonzepts, entstand 2016 das innovative und inhabergeführteAutomobilunternehmen Sono Motors.Heute entwickelt und baut ein erfahrenes Kompetenzteam ausIngenieuren, Designern, Technikern und Industrieexperten einzukunftsweisendes und alltagstaugliches Elektroauto mit integriertenSolarzellen und innovativen Mobilitätsdienstleistungen.CO2-Emissionen, die im Rahmen von Produktion und Fertigung desFahrzeugs entstehen, werden vollständig kompensiert. Unterstütztdurch namhafte Investoren und Schwarmfinanzierung wurden 2017 dieersten Prototypen gefertigt und auf Probefahrten-Roadshows bereitsvon mehr als 13.000 Interessenten gefahren und erlebt. Die Vision derUnternehmensgründer wurde durch die überwältigende Resonanz auf dasFahrzeug- und Mobilitätskonzept bestätigt und wird Realität: DasElektroauto Sion geht 2019 in Serie.Die vollständige Gründergeschichte finden Sie hier:www.sonomotors.com/de/story.html/Pressekontakt:PressekontaktAlexa Rauscher | E-Mail: press@sonomotors.comInvestor Relations KontaktMoritz Vohler | E-Mail: invest@sonomotors.comOriginal-Content von: Sono Motors GmbH, übermittelt durch news aktuell