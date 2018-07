Sono Motors erweitert Geschäftsführung um erfahrene Management-Experten / Automobilexperte Thomas Hausch zum COO, Marketingexpertin Isa Krupka zum CCO berufen (FOTO)

München (ots) -Der Mobilitätsanbieter Sono Motors hat Thomas Hausch und IsaKrupka als Chief Operations Officer (COO) und Chief CommunicationsOfficer (CCO) mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsleitung desUnternehmens berufen. Damit wird das derzeitige Management Board vonbisher vier auf sechs Positionen erweitert.In der neu geschaffenen Rolle des COO wird Thomas Hausch (52) dieEntwicklung und Implementierung von Geschäftsstrategien undProduktionsentscheidungen sowie das Management strategischer Partnerund Lieferanten verantworten. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrungaus der Automobilindustrie in den Bereichen Entwicklung, Produktionund Vertrieb in seine neue Aufgabe als COO mit ein. Nach leitendenManagementpositionen bei Daimler und Chrysler wechselte Thomas Hauschzum kalifornischen Start Up Coda Automotive - ein aufElektromobilität spezialisiertes Unternehmen. In den letzten fünfJahren war er als CEO für Nissan Center Europe verantwortlich undtrieb in dieser Zeit unter anderem das Thema Elektromobilität weitervoran.In der ebenfalls neu geschaffenen Position des CCO wird Isa Krupka(56) den Bereich Unternehmenskommunikation führen und in dieserFunktion für die strategische Ausrichtung der Kommunikation sowie dasReputationsmanagement des Unternehmens verantwortlich sein. Sieverfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Kommunikation,strategisches Marketing und Markenführung, davon mehr als 15 Jahre inder internationalen Finanzbranche. In verschiedenenLeitungsfunktionen bei Dow Jones Indexes und STOXX Ltd. führte siedas europäische und weltweite Marketing. Zuletzt verantwortete siebei dem international tätigen amerikanischen Asset Manager VanEckalle Marketing- und Presseaktivitäten des Unternehmens außerhalb derUSA."Mit unseren neuen Kollegen, ausgewiesenen Experten in ihrenjeweiligen Verantwortungsbereichen, werden wir Sono Motors in dienächste Entwicklungsstufe führen und uns strategisch auf dengeplanten Wachstumskurs der nächsten Jahre ausrichten. Mit der tiefenExpertise und dem breiten Erfahrungshorizont des jetzt vollständigenFührungskreises sind wir bestens vorbereitet, den Herausforderungenauf unserem Weg zum globalen Mobilitätsanbieter zu begegnen. Mit weitüber 6.000 Fahrzeug-Reservierungen und in Vorbereitung vonSerienproduktion und Markteintritt Ende 2019 stehen Themen zuProduktionsentscheidungen, Markenaufbau und Kommunikation verstärktim Fokus. Wir freuen uns sehr, Isa und Thomas in dieserentscheidenden Phase an Bord zu haben und mit ihnen gemeinsam SonoMotors in die Zukunft zu führen", sagt Laurin Hahn, Gründer und CEOvon Sono Motors.Das Management Board wird sich zukünftig zusammensetzen aus denGründern und CEOs Laurin Hahn und Jona Christians sowie RobertoDiesel (CTO), Thomas Hausch (COO), Isa Krupka (CCO) und MartinSabbione (CFO).Pressekontakt:Julius ZimmerMobil: +49 (0) 176 180 501 24E-Mail: press@sonomotors.comOriginal-Content von: Sono Motors GmbH, übermittelt durch news aktuell