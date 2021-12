Sono Motors: Zurück auf dem Boden der Realität

Weitere Suchergebnisse zu "Sono Group NV":

Die völlig abgehoben bewertete Sono-Aktie (WKN: A3C7QW) ist zurück auf dem Boden der Tatsachen. SD-Leser haben nicht den Fehler gemacht und sind bei 47 US$ eingestiegen. Aktuell werden nur noch 14 US$ gezahlt.

Sono Motors ist ein Hersteller von Solarautos. Derzeit befindet sich das 230-Mitarbeiter-Startup in der Kommerzialisierung des Modells Sion. Dieses ist ein seriengefertigtes Elektroauto, dessen Batterie sich per Solarzellen auf der Karosserie via Sonne aufladen lässt.

Aktie unter ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.