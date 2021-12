Sono Motors-Aktie: Ist das die Zukunft der Mobilität?

Erst vor zwei Wochen wurde das Unternehmen an der amerikanischen Tech-Börse NASDAQ gelistet. Die Münchner entschieden sich ganz bewusst für einen Börsengang in den USA, da dort die Affinität und das Interesse an Technologieunternehmen am größten ist.

Allerdings können Investoren die Aktie auch an deutschen Börsen erwerben. Im Zuge des Börsengangs nahm das Start-up 156,1 Millionen Dollar ein. Das frische Kapital ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung