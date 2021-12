Sono Motors-Aktie: Es ist noch lange nicht genug!

Die Aktie von Sono Motors hat sich nach ihrem Absturz an der Nasdaq zum Wochenanfang wieder etwas stabilisiert: Von 14,40 US-Dollar noch zum Handelsstart am Montag waren die Papiere des Münchner Solarautoentwicklers zunächst bis auf 12,04 Dollar im Laufe des Dienstags durchgereicht worden. Zum Börsenschluss am Mittwoch in New York notierte die Sono-Aktie immerhin wieder bei 12,65 Euro. Doch die Unsicherheit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >