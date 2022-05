Sono Motors nach -94%: Totalverlust oder Multibagger?

Nach -94% in sechs Monaten seit dem Nasdaq-IPO von Sono Motors (WKN: A3C7QW) herrscht Kompletternüchterung. Unterstützt von 40 Millionen US$ frischen Mitteln aus einer Platzierung wartet der eigentliche Kraftakt auf den Autobauer: die Massenproduktion. Was bedeutet das alles für Anleger?

Sono Motors ist ein Hersteller von Solarautos. Derzeit befindet sich das 230-Mitarbeiter-Startup in der ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.