Sono Group-Aktie: Weitere Verluste!

Die Verluste der Sono Group-Aktie gehen weiter. An der NASDAQ büßte das Wertpapier in dieser Woche erneut über fünf Prozent ein. Ein Blick auf den Monatschart zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. In einem Monat hat die Aktie bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

