Sono Group-Aktie: Stark begonnen, stark nachgelassen!

Die Sono Group N.V. hat Mitte November den Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq vollzogen und dabei einen Ausgabepreis von 15 Dollar je Aktie erzielt. Wie die Gesellschaft mitteilte, konnten auf diese Weise 10 Millionen Stammaktien platziert werden, womit die Gesamterlöse bei 150 Millionen Dollar lagen. Am Nasdaq Global Market wurden die Aktien erstmals am 17. November gehandelt.

Sono Group-Aktie feiert ein starkes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!