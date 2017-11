Erfurt (ots) - Prinz Karel (Krystof Hadek) weigert sich zuakzeptieren, dass sein älterer Bruder Jan (Patrik Dergel) dem Gesetzund der Tradition entsprechend der Thronnachfolger ist, weshalb erihm einen gestohlenen Zaubertrank verabreicht. Dieser löscht JansErinnerung und lässt ihn im verwunschenen Wald verschwinden. Esscheint, als ob nichts mehr zwischen Karel und dem Thron steht, aberwie so oft nehmen die Dinge einen anderen Lauf. Ob Prinz Jan trotzallem seine Thronfolge antreten kann, ist bei KiKA am 26. November um12:00 Uhr in "Der Kronprinz" (MDR) zu sehen.König Alexander (Jaromir Hanzlik) ist Vater von zwei Söhnen. Dochder jüngere Karel ist krankhaft eifersüchtig auf seinen Bruder Jan,den Kronprinzen. Um den Bruder auszuschalten, beraubt ihn derhinterhältige Karel daher mit einem magischen Trunk desGedächtnisses. Jan gerät in den magischen Wald und sollte sicheigentlich in einen Baum verwandeln. Der Zauber wirkt aber bei ihmnicht. Jan wandert weiter bis zum angrenzenden Königreich undverliebt sich in Prinzessin Viktoria (Eva Josefíkova), die wiederumeinem Drachen geopfert werden soll. Er nimmt allen Mut zusammen, umgegen das Ungeheuer zu kämpfen. Doch ist dies nicht die einzigeHürde, die er überwinden muss. Wie soll er seine verlorenenErinnerungen wiedererlangen? Denn wie allseits bekannt, hat jederZauber seinen Preis.Das witzige und mitreißende Märchen ist modern, vollerüberraschender Wendungen und mit einem charmanten Humor. Der Filmerhielt unter anderem auch deshalb den europäischen Kinderfilmpreisdes Chemnitzer "Schlingel"-Festivals.Wie Prinz Jan die Prinzessen befreit und sein Gedächtniszurückerobert, können KiKA-Fans am 26. November um 12:00 Uhr bei KiKAin "Der Kronprinz" (MDR) als Sonntagsmärchen sehen. VerantwortlicheRedakteurin im MDR ist Beate Biermann.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung. Bilderund Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahrfinden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell